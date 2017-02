Registran tres casos de hepatitis en San Juan Bosco

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras varios estudios en casa, escuela y negocios de comida, la Secretaría de Salud confirmó tres casos positivos de hepatitis en tres integrantes de una familia que radican en la colonia San Juan Bosco.



Debido a los síntomas que presentaban, como fiebre, dolor de cabeza, malestar estomacal, vómito y malestar general, así como la coloración amarillenta propia de la enfermedad; la familia acudió al IMSS número 14, a lo que la secretaría visitó el domicilio de los pacientes.



Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, explicó que se corroboró la presencia de la enfermedad en tres integrantes de la familia, todos menores de edad.



Detalló que los afectados aseguraron que durante tres días consecutivos, del 20 al 22 de diciembre de 2016, consumieron alimentos en la vía pública, pero fue hasta el 30 de enero de 2017 cuando comenzaron con algunos síntomas.



"Personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios acudió a hacer verificaciones en los establecimientos y efectivamente había condiciones no ideales de higiene".



"Se visitó la escuela primaria de la colonia en donde se corroboró que no se había identificado ningún caso de la enfermedad en los últimos tres meses, se recorrieron todas las aulas y baños del plantel los cuales se observaron limpios y sin fugas de agua, así como pisos y paredes en buenas condiciones higiénicas", aseguró.



Para prevenir y descartar que más niños estén enfermos de hepatitis o prevengan la enfermedad, también se verificó la cooperativa escolar, la cual cuenta con la sanidad correspondiente y el personal tiene conocimiento del manejo de los alimentos.



Álvarez Hernández afirmó que se trata de un brote intrafamiliar de tres casos de hepatitis viral, muy probablemente de tipo A, cuyo aparente fuente de contagio fueron los alimentos consumidos en la vía pública.



Por su parte Pascual Axel Soto Espinoza, comisionado de Coesprisson, reveló que dos locales que están alrededor de la escuela fueron suspendidos, una pollería y una taquería, por no presentar las medidas de cuidado necesarias.