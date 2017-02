Trabajará en darle protagonismo en agenda local a Unison

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Que la Universidad de Sonora deje de ser pasiva y adquiera un papel de mayor protagonismo en la agenda local y regional será uno de los objetivos a seguir por Héctor Francisco Duarte Tagles, en caso de llegar a la Rectoría de la institución.



"Todavía es desconocido el potencial que tenemos, porque mucha de la actitud ha sido pasiva, estamos esperando que los empresarios se acerquen, y lo que necesitamos hacer es tomar un rol más protagónico, más activo", expresó.



Duarte Tagles, profesor del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud, indicó que una de sus propuestas principales es que la actual Dirección de Vinculación y Difusión tenga el rango de secretaría y poder brindar mayor impulso a esta área.



Expuso que la Unison, ubicada por los rankings nacionales como la mejor institución de educación superior en el Noroeste del País, tiene las condiciones para alcanzar también el reconocimiento internacional pero se necesita mejorar todavía más.



"Necesitamos otras estrategias, ya las mismas nos ubicaron en un buen nivel", señaló, "pero si no las cambiamos, pronto vamos a bajar y por ello para las propuestas que estoy impulsando, que estoy encabezando, apuntan a tener una presencia más importante en el plano internacional".



Excelencia académica, internacionalización, compromiso y responsabilidad social, y gestión institucional eficiente, son los cuatro ejes prioritarios en los que basa su proyecto de trabajo para la Rectoría, explicó.



En el caso del primer rubro, el aspirante mencionó que su enfoque será en promover las áreas del conocimiento claves para el desarrollo en el Estado y en todo el mundo, con el fin de que los egresados estén listos para insertarse al mercado sonorense o de cualquier otro lugar.



"Nosotros definitivamente la oferta que tenemos, debemos revisarla y fortalecerla, sobretodo ubicar a nuestro egresado en el plano internacional, porque si nos quedamos nosotros únicamente generando profesionistas para el Estado de Sonora, es obvio que se va a saturar el mercado pronto", dijo.



GENERAR PATENTES



Como máxima autoridad de la Universidad de Sonora, una de sus principales fuentes de recursos sería la generación de patentes, manifestó, con el fin de tener ingresos adicionales y que no se dependa sólo de los subsidios del Estado y la Federación.



"Sin dejar de fortalecer la gestión institucional, que es parte de mis ejes prioritarios y buscando la mejor forma de no afectar eso, tenemos que estar conscientes de que debemos también por otro lado buscar otras alternativas", puntualizó.



Para ello, Héctor Duarte plantea que la vinculación sea una de las áreas de mayor crecimiento, y que la investigación que se realiza dentro de la Unison tenga aplicaciones en el exterior para que a su vez genere recursos.



"Es un área de oportunidad que no la estamos aprovechando y que podemos hacerlo generando patentes", prosiguió, "generando tecnología que también se pueda vender y nos allegue recursos cada vez más importantes para la vida universitaria".



Aseguró que, como rector, su manera de dirigirse sería con un trato humano y abierto al diálogo, en beneficio también de una mejor relación con los sindicatos universitarios y que ello se vea reflejado en la nula paralización de labores.



"El pasearse por la Universidad no es nomás recreativo", subrayó, "tiene uno que revisar, darse el tiempo para ver cómo es que están realizando el trabajo sus colaboradores, no nomás a través de auditorías formales, sino en el trato diario".



Reiteró que, gracias a la excelencia académica lograda a lo largo de su historia, así como por su ubicación en un estado privilegiado, la Unison puede alcanzar todavía niveles más altos en calidad, pero se requiere dar el siguiente paso y la vinculación es el mejor camino.