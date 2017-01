Le pone don Sergio sabor dulce a la vida

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con gran alegría don Sergio Cons Duarte, de 56 años, realiza la venta de algodones de azúcar con sabores como plátano y chicle, los cuales prepara diariamente para poder salir adelante económicamente.



El hermosillense relató que cada día vende hasta 80 algodones por las principales avenidas de la colonia El Sahuaro hasta llegar al Hospital General de la zona 14.



"Yo los hago en mi casa, es muy fácil hacerlos, nomás con una máquina especial le pongo azúcar y depende del sabor pues le pongo; ya sea de fresa, chicle o plátano".



"Antes era velador, en la Costa de Hermosillo regando los campos y ahora esto porque me produce más dinero, me va mejor".



Relató que durante la vendimia que realiza desde las 09:00 hasta las 15:00 ó 17:00 horas, el sabor más solicitado por los ciudadanos es el de fresa.



"Lo doy a 10 pesos y cada día salgo con unos 80 algodones que me los llevo aquí en el Seguro Social o en primarias de Las Torres y Olivares", agregó, "ahorita ando desde las 9 hasta las 5 ó 3 de la tarde, según la venta".



Con una sonrisa en el rostro, Cons Duarte expresó que al ser la forma de obtener sustento económico, suele realizar la venta de los algodones con gran ánimo.