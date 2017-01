Multa por participar en carreras de autos es de 2 mil 191 pesos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De las catorce infracciones que a partir del primero de enero subieron su tarifa, la más alta es de 2 mil 191 pesos, que corresponde a la de participar en carreras de vehículos, informó la directora de Tránsito Municipal.



Janneth Elena Pérez Morales destacó que los aumentos que se aprobaron en una sesión de Cabildo realizada el pasado 16 de noviembre, están encaminados a prevenir desenlaces fatales en los accidentes de tránsito.



"Se trata de respetar para evitar hechos de tránsito con consecuencias fatales o con lesiones de consideración que puedan afectar en la vida, respetemos los límites de velocidad, el reglamento y la ley de tránsito".



"No tiene por qué haber algún tipo de inconformidad por parte de los ciudadanos", dijo, "respetemos lo que es los límites de velocidad, lo que es el reglamento y la Ley de Tránsito, y no tiene que haber algún tipo de inconformidad o que es un tipo de cacería".



Pérez Morales detalló que el cobro de las multas ya no será por Salario Mínimo General Vigente (SMGV), sino en Unidades de Medidas de Actualización (UMA), que equivale a 73.04 pesos por unidad.