Transporte foráneo ajusta sus tarifas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El servicio de transporte de pasajeros foráneo registró un aumento de entre el 10 y el 15%, el cual se aplicó en algunas líneas desde la última semana de diciembre y otras lo hicieron efectivo a partir del 1 de enero de este año.



El incremento para algunas de las empresas obedece al alza en el precio de los combustibles y las casetas de peaje; aunque en otros casos señalaron que se trata de un ajuste estacional por el aumento de la demanda durante diciembre.



Como ejemplo, en las líneas de transporte regionales, como Mayitos, el costo del pasaje aumentó en promedio 20 pesos por corrida, de acuerdo con choferes consultados, aunque los usuarios dicen que les afectará en sus ingresos.



"No viajo muy seguido pero sí considero que me afectará, yo creo que deberían las empresas hacer ahorros de otro modo y no aprovecharse de la situación esta del aumento de la gasolina", expresó Pascual Arenas, quien viajó de Huatabampo a Hermosillo.



Líneas como Tufesa, publicaron en redes sociales de manera anticipada a sus clientes que habría un ajuste en el costo del pasaje, debido a la alza en el costo del diesel y en las casetas de cobro.



Con el incremento, el costo de un boleto de transporte en esta línea entre Ciudad Obregón y Hermosillo, pasó de 236 a 259 pesos, que representa un ajuste a la alza del 9.8%, mismo que se aplicó al resto de los destinos.



De acuerdo con los usuarios, los principales afectados serán los estudiantes que viajan de forma continua a sus ciudades de origen, aun cuando las empresas ofrecen descuentos a este tipo de pasajeros.



"Yo voy unas seis o siete veces al año a Caborca a visitar a mi familia, ahora voy a ver qué tanto es el aumento y no sé tal vez opte por reducir los viajes", manifestó Emmanuel Man, estudiante foráneo en Hermosillo.



ESTACIONAL, ASEGURAN



En el caso de las líneas establecidas en la Central de Autobuses de Hermosillo, como TAP, Estrella Blanca y Pacífico, encargados y directivos de las empresas aseguraron que sí hubo un alza aproximada de 15% en los boletos, pero que es estacional.



"El aumento de los precios comenzó desde que inició la temporada, de más o menos el 15%, pero es más que nada por la temporada, por la oferta y la demanda, por vacaciones, pero ya pasa todo esto y vuelven a bajar", explicó Luis Álvarez, jefe de turno de la línea TAP.



Para algunos pasajeros la medida los tomó por sorpresa y aunque algunos ya tenían sus boletos adquiridos antes del aumento, señalaron que se les hará más difícil, de lo que ya es, viajar con sus familias a visitar a sus seres queridos.



"Nosotros venimos de Mazatlán para acá (Hermosillo) al menos unas tres veces por año, pero ahora con el aumento vamos a ver si vamos a poder viajar, yo creo que vamos a tener que ahorrar un poquito más", comentó la señora Olga Alicia Mendoza, originaria de Mazatlán, Sinaloa.