Ofrece una sonrisa a todos sus clientes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De entre el tráfico emerge un hombre con chaleco azul y varios periódicos; alegremente se acerca a los conductores a ofrecer el producto. Esa actividad la realiza diariamente don Álvaro Castro, de 61 años, en el cruce del Camino del Seri y Solidaridad.



La necesidad de luchar por salir adelante fue el principal motivo que hizo que don Álvaro tomara la iniciativa de vender EL IMPARCIAL hace 9 años, y desde entonces se siente orgulloso de su oficio.



Una gran sonrisa resalta en su rostro bajo unos lentes de Sol, en su mano izquierda llevaba una pila de periódicos y en la derecha un ejemplar para ofrecerlo a los conductores que transita por el cruce.



"Yo ya tengo 9 años vendiendo los periódicos de La I y EL IMPARCIAL; yo inicié vendiendo periódicos porque necesitaba trabajo y fui a preguntar con los encargados para andar en esto. Me gusta vender porque es un trabajo honesto y de responsabilidad y es que necesitamos trabajar en algo", aseguró.



Don Álvaro ha sido testigo de muchas cosas con el paso del tiempo y hoy se siente feliz de poder seguir trabajando y echarle ganas a la vida.



"En el tiempo que tengo de experiencia han pasado muchas cosas, he sido testigo de muchas situaciones, me han pasado aquí y esas son grandes aprendizajes, pero lo más importante es la venta que genero", afirmó.



Aunque el Sol llegue a ser fuerte y el calor lo sofoque, no ha sido motivo para evitar que don Álvaro siga en su labor de vender periódicos en los transitados bulevares, pues el secreto es ser amable con la gente y siempre saludarlos con una gran sonrisa.