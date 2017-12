Madruga a diario por vender noticias

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La venta empieza temprano: Eduwiges, a las cinco y media de la mañanaya está parada en la puerta uno del Mercado Municipal, allí, donde ella asegura ser parte de una familia conformada por boleros, locatarios, transeúntes y vendedores de periódico, como ella.



Eduwiges Navarro Morales es el nombre de una mujer que antepone el bienestar de su familia, en particular el de sus dos pequeñas nietas, por encima del suyo, a pesar de tener problemas renales que la hacen llevar dos hemodiálisis semanales. El trabajo la mantiene de pie, dice.



"Necesitaba dinero para sostener a mi familia y empecé a venir al periódico", narró Eduwiges, "al principio me daba vergüenza, pero ya después no y aquí estoy: Pensaba que estaba vieja para andar en esto, pero no, voy para cinco años trabajando aquí".



Ella es voceadora de periódico EL IMPARCIAL y se quedará en esto hasta que Dios le preste vida: "Yo me siento bien y aunque mis hijos ya no quieren que trabaje, les digo que mientras esté bien y capacitada para trabajar, lo haré; tengo miedo de recaer en la casa".



En el Mercado, la vida empieza de madrugada y Eduwiges siempre está lista para ofrecer la información a sus clientes, quienes la saludan y se sientan en las bancas de afuera o que ingresan a alguna de las cafeterías a comentar las novedades de la ciudad.



"Me hice de muchos amigos y amigas", platicó, "cuando no vengo, me echan de menos: ‘Doña, ¿qué pasó?’, me dicen. Aquí mucha gente me aprecia y es como parte de mi familia: Haz de cuenta que en el Mercado, estoy como en mi casa".