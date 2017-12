Sube riesgo de incendios en el invierno

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante la temporada invernal, muchas familias en situación de desventaja corren el riesgo de perder su patrimonio, pues en el intento de mitigar el frío con fogatas u otros medios generadores de calor, podrían ser víctimas de los incendios accidentales.



El Centro de Apoyo Humanitario I.A.P. llama a la sensibilidad y solidaridad con los más desprotegidos, donando artículos de primera necesidad como ropa, muebles, enseres domésticos y juguetes en buen estado para quien más los necesite.



"El incremento en el número de casos no es muy elevado", explicó Gabriela Gamboa, presidenta de la agrupación, "pero pasa porque hay causas diferentes en los incendios: La sobrecarga en el uso de ‘diablitos’ por encender lucecitas de Navidad o por atizar para protegerse del frío, pueden provocar un incendio".



La institución se encarga entonces de direccionar todos los donativos de la sociedad civil a las familias que se han visto afectadas por esta clase de eventos, o también a aquellas que por sus condiciones de vida generales requieren apoyo.



"A la gente que vive en casa de cartón, se le va su hogar en cinco minutos, se le quema todo; incluso quienes tienen su casa construida con paredes de material, lo que les queda es inservible porque se ahuma", explicó.



Es importante recuperar la confianza en las organizaciones civiles, remarcó Gabriela, pues ellas se encargan de atender a quien de verdad necesita los donativos con base en estudios socioeconómicos confiables.



"La situación está difícil en general, pero realmente siempre habrá alguien que tenga menos que uno: Entonces hay que tocarse un poquito el corazón para dar un poco; no lo que te sobre, sino lo que no te haga tanta falta", concluyó.