Requieren hermanas apoyo contra el frío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Unas delgadas cobijas que el año pasado les regalaron sus vecinos son las que utilizan las hermanas López Ortiz para taparse en esta temporada, y aunque el frío aún no cala los huesos, por las noches las hermanas lo resienten.



María Lidia y María de los Ángeles tienen 77 y 70 años y viven en las Tres Reinas, donde pese a que la necesidad se observa en todas las viviendas, los vecinos las han ayudado a salir adelante, pues sus hijos se encuentran lejos.



Las hermanas no pueden trabajar debido a problemas de salud, pero acompañadas de un triciclo y una andadera, las dos salen por separado a juntar entre la basura lo que encuentran de valor para después venderlo.



"Ojalá pudiera trabajar, tengo trece años que tuve un accidente y me pusieron una placa en la pierna y con trabajo puedo caminar, mis hijos me ayudan cuando vienen, pero no viven aquí", dijo María de los Ángeles.



En un pequeño cuarto de cartón y otros materiales, la hermana menor espera que terminen de construirle un cuartito de material, pero mientras sufre del calor y el frío.



María Lidia vive a unas calles de su hermana, pero a diario la visita en un triciclo que es empujado por un joven que crió como su hijo, porque ante las carencias materiales el amor a la familia no les falta.