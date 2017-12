'Vagos' hacen suya casa abandonada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras años de estar sola una casa en el callejón Elvira Murillo y la calle Benito Juárez, en la colonia Centro, se convirtió en un refugio de vagos y basura, aseguraron residentes del sector.



Los vecinos del callejón comentaron que es durante las noches cuando más actividad hay en el lugar, el cual cada vez alberga a más gente desconocida en la zona.



Alicia Montaño, vecina, denunció que no sólo la casa funge como refugio, sino que también ha albergado grandes cantidades de basura durante el tiempo que ha estado invadida.



"Por las noches llegan vagos a dormir y a hacer desastre, es el problema que nosotros tenemos también y luego hay veces que se traen un montón de basura. Tiene años la casa llena de cochinero, es una peste horrible pero ¿qué más podemos hacer?", relató.



Otra de las preocupaciones para los vecinos es que la casa se está cayendo, pues su paredes viejas y de frágil adobe ya no sirven y de a poco pedazos de pared se acumulan en el suelo.



"Las paredes se están cayendo, porque tiene muchos años abandonada la casa y está muy peligrosa y es de barro; no se le dio el mantenimiento adecuado para mantenerla en pie y su tiempo de vida útil ya se cumplió", afirmó María de Jesús López, vecina de la colonia Centro.



La problemática de la vivienda ha hecho que las familias del lugar estén cada vez más en alerta, pues aseguran que no pueden dormir tranquilos en la noche y solicitaron la presencia de los dueños del inmueble para arreglar la situación.