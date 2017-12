Dificulta gran bache el tránsito vehicular

(GH)

Un gran hoyo se encuentra ubicado en el cruce de las calles Francisca Maytorena Campillo y Santa Teresa de Jesús, en la colonia Colosio, al Norponiente, y habitantes aseguraron que es un gran problema para pasar en vehículo.



El bache al parecer surgió a raíz de las constantes fugas de agua potable que hay en el lugar, donde el líquido carcomió el pavimento, por lo que vecinos piden la reparación del gran hoyo.



Andreína García, vecina, aseguró que a pesar de que han realizado reportes sobre el bache, no han acudido a repararlo y este cada vez se hace más grande.



"Ese bache ya tiene más de dos meses y cada vez se hace más grande y la verdad es que sí truena bien feo cuando los carros caen ahí y es que es una calle muy transitada, ya hemos puesto muchos reportes y nadie viene", comentó.



Los vecinos de la colonia son quienes tienen que estar rellenando con escombro el bache, pues este ha frenado el paso de los vehículos por el sitio, que es muy transitado.



"Le tenemos que estar echando escombro al bache para poder pasar porque si no, no puedes porque está bien hondo y cada vez se hace más grande y profundo, ojalá lo repararan", aseguró Michelle Valle, vecina de la calle Francisca Maytorena.