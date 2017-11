Sacan a un invasor del relleno sanitario

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un predio en el antiguo relleno sanitario que había sido invadido por un particular que construyó y estableció un negocio de abarrotes por más de un año y medio, fue recuperado por el Ayuntamiento de Hermosillo.



Angelina Muñoz Fernández, síndico municipal, indicó que el particular enfrenta ahora una denuncia penal, pues por más de tres ocasiones violentó los sellos que habían sido colocados por Cidue en el inmueble de 45 metros de enfrente por 35 de fondo.



"Después de un largo procedimiento que iniciamos en enero de 2016, podemos hacer la restitución, aquí también se cometió un delito ambiental y se violentaron por más de tres ocasiones los sellos de Cidue que impedían la construcción", dijo.



La síndico municipal afirmó que el invasor puede llegar a la cárcel, además que se pedirá la reparación de los daños debido a la remoción de 6 mil metros cúbicos de basura del relleno.



En enero de 2016 el Ayuntamiento se percató que el particular había removido parte de la basura en el bulevar José Alberto Healy y Calle Tres, colonia Manantiales, para colocar una frutería, a pesar de los avisos que se le hicieron, éste hizo caso omiso.



Durante más de un año y medio el negocio operó en esta zona, donde vecinos inconformes reportaron al Ayuntamiento que se había vendido una zona del antiguo relleno y hay quienes no pueden ser regularizados.



"Los vecinos nos reclamaban porque a ellos no podemos regularizarse porque se ubican arriba del relleno sanitario y que según habíamos vendido este terreno, pero el particular invadió y también tiene otras sucursales en la ciudad", dijo Muñoz Fernández.



Ahora la persona que invadió el lugar enfrenta una denuncia penal e incluso puede ir a la cárcel, agregó, pero antes tendrá que darle el tratamiento al relleno para que no despida gases.