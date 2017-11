Hallan conductores baches en el camino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El mal estado de toda la calle Alberto Gutiérrez, en la colonia Olivares, ha generado problemas a los vecinos y conductores, pues al transitar por el sitio se encuentran con muchos baches que lucen en la vialidad.



Georgina López, vecina, comentó que hace seis años fue la última vez que la calle fue recarpeteada, y desde entonces han surgido baches que han provocado problemas ante los conductores.



"Los baches ya tienen mucho tiempo ahí y es toda la bendita calle la que se encuentra en ese estado, no hay tramo por el que transites que se encuentre libre de hoyos, está muy abandonada, parece que está llena de topes porque nomás los carros pasan y es un botadero", aseguró López.



Son los vecinos de la calle quienes han hecho labores de reparación, pues consideran que no pueden quedarse con las manos cruzadas ante tal situación.



"Hace como seis años lo parcharon, pero ya no hubo más arreglo y lo interesante es que desde el García Morales hasta la Aburto están arregladas excepto esta, y pues tiene mucho bache y si se ve con tierra es porque los mismos vecinos se la echamos", comentó Santiago Bácame, vecino de la colonia Olivares.



Los residentes de la calle Alberto Gutiérrez pidieron la rehabilitación de la vialidad, pues aseguran que es necesaria.