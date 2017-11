Artemisa y Dolores visitan última morada de vario s familiares

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Avanzan a paso lento, apoyadas de sus bastones, por el cementerio. Artemisa y María Dolores, hermanas que rebasan los 80 años de edad, caminan entre sepulcros para llegar hasta el espacio que guarda a sus familiares: Madre, padre, abuela, abuelo, hermana y hermano, todos juntos.



"¡Cómo hacía que no venía!", dijo María Dolores García, quien vive en Mexicali, al acercarse a las dos tumbas que albergan a sus seis familiares; "Si cada rato venimos", respondió Artemisa García, "bueno, cuando nos traen, porque ya no podemos andar en camión, ya estamos viejitas".



Un gran mezquite se inclina hacia la izquierda y cubre con sus ramas los sepulcros, cuentan las hermanas que alguna vez no fue más que una varita flaca y que ahora es parte fundamental del lugar de descanso para la familia García en el Panteón Yáñez, pues es el proveedor de una amplia sombra.



Don Luis García, papá de ambas, falleció hace ya bastante. Fue en 1954 cuando su madre, doña Artemisa de García, enviudó, y ellas que eran muy jóvenes entonces, quedaron huérfanas de padre; sería hasta 1996, 42 años después, que la pareja se reuniría en eterno descanso.



"Fueron muy lindos padres, gracias a Dios, eran preciosos… chulos", dijo María Dolores; "Yo creo que ya no hay papás como los de antes, tan buenos", reflexionó Artemisa.



En la tumba de ambos reza la frase: "Una lágrima se evapora y una oración se va al cielo; recuerdo de sus hijos y nietos"; el recuerdo y la oración, tantos años después, es algo que las hermanas y toda su familia se encargan de cumplir cada día, no sólo en el de Muertos, pues aseguran, es algo que seguirán haciendo por el resto de sus vidas.