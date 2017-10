Playa de Kino sin afectaciones por mancha "aceitosa": Capitanía

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una mancha "aceitosa" fue lo que se pudo observar ayer en las playas de Bahía de Kino, pero no hubo afectaciones considerables a la vida marina en el lugar, informó el responsable de la Capitanía del Puerto.



Lucio Valenzuela comentó que efectivamente se percataron de la sustancia aceitosa que flotaba a a la orilla de la playa y que visiblemente provenía de mar adentro, pero al inspeccionar de lo que se trataba, se pudo reconocer que tenía las características similares a aceite de motor de algún barco.



"Sí vimos, era una pequeña mancha de aceite, a lo mejor se le derramó a un barco, pero ya se desapareció, se le ha de haber derramado por allá lejos y luego la marejada lo trajo para la playa.

Ya que el aceite no se disuelve en el agua, dijo, se dispersó por toda la orilla, pero en absoluto no hay nada que lamentar y no afectó al ecosistema, ya que como flota, el agua lo dirige hacia la arena y ahí se queda.