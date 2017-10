Diario de una lucha contra el cáncer

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hola soy Argelia, una mujer como todas con una experiencia de cáncer de mama, a la cual le dicen repentinamente “tienes cáncer y te operas mañana”, sin saber ellos que se destruía mi vida como mujer y como esposa, pues el oír “cáncer” es oír muerte.



Tras la operación vienen cambios físicos, sicológicos y cambios radicales en tu vida, sin embargo el cáncer es extirpado, hay quimioterapias tras las cuales hay cambios, mucha fatiga, sueño y anorexia, pues “se te va” el sabor de la comida por un largo plazo, pero todo, gracias a Dios, pasa si tienes contigo el amor y la paciencia de tu familia.



Cuenta mucho el apoyo de tu pareja, pues te dice que sigues siendo bella, que eres la misma, sólo que estás en recuperación. Queda atrás ese pensamiento negativo de soy fea, pelona y además mutilada, no sirvo ya como mujer. Esos son los pensamientos de una mujer operada, sin embargo pasa el tiempo y se curan nuestras heridas físicas y sicológicas y ahora pienso diferente, pues he vencido, por el momento.



Gracias a los médicos como el oncólogo doctor Urquieta del Hospital Juárez y a muchas personas más.



Doy gracias a la vida y a mi hermosa familia por estar a mi lado y no dejarme sola cuando más los necesité.



Ahora le digo a muchas mujeres luchen, sigan adelante, todo está en las manos de Dios y de los médicos.



Atiéndanse al momento de ver algo anormal en su cuerpo.



Yo empecé con una bolita muy pequeña en el pezón izquierdo y miren, terminé perdiéndolo.



Pero no termina ahí, hay mucha esperanza para nosotras.



¡Ánimo, adelante mis “guerreras luchadoras” por seguir viviendo!