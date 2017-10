Irresponsabilidad causa accidentes viales: Tránsito

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La falta de responsabilidad, tanto del peatón como del automovilista, es una de las causas para que se presenten los accidentes viales en Hermosillo, indicó la directora de Tránsito Municipal.



Janneth Elena Pérez Morales comentó que la educación vial no solamente es responsabilidad de las autoridades, sino también de las familias que es ahí donde se aprenden los valores morales, cívicos y sociales, y es importante reforzar la cultura vial.



"Es la falta de cultura vial, eso es parte de la familia, de cómo estamos educados en casa, el ejemplo que vemos en casa; lo que nosotros hagamos ahí, lo van a ver nuestros hijos y lo van repitiendo, y no nomás nosotros (autoridad) somos responsables de esas acciones", dijo.



Es muy importante que se respete el Reglamento y la Ley de Tránsito, agregó, y sobre todo estar atentos cuando se está frente al volante o cuando se cruzará una vialidad.



POR "COMODIDAD"



De acuerdo a un sondeo que se realizó entre algunos peatones a los que se les sorprendió cruzando una vialidad en un lugar prohibido, la mayoría de ellos respondió que lo hacían por comodidad, por el tiempo y básicamente creen que nada malo les pasará.



Profesionistas, empleados, estudiantes, amas de casa, la comunidad en general, realizan la práctica de cruzar las vialidades, algunas de mayor riesgo que otras y sin la menor precaución, y tanto los distractores como la desconcentración, contribuyen a que haya personas atropelladas.



"Yo creo que la gente está acostumbrada a que antes no había tantos carros y está acostumbrada a caminar por la calle y no por las banquetas, o no cruzar por las esquinas, por los semáforos y van hablando por teléfono o con los audífonos puestos", explicó la directora de Tránsito.



SIEMPRE ATENTOS



Es muy importante hacer contacto visual con los conductores, en el caso del peatón, añadió, ya que no hay que suponer que el que va detrás del volante ya se percató de su presencia y cederá el paso, menos en los lugares donde no existen cruces peatonales.



Pérez Morales destacó que el Reglamento y las leyes de Tránsito se aplica para toda la comunidad en general y no sólo para los que manejan, ya que se deben respetar los lineamientos para evitar accidentes que pueden ser fatales.



"Cuando nos encontramos en un semáforo hay que voltear a ambos lados, aunque la vialidad sea en un solo sentido, porque no sólo vendrá un vehículo, también vienen peatones que hacen uso de las vías públicas o ciclistas que no respetan y vienen en sentido contrario", insistió.



ACCIDENTES FATALES



Hasta el miércoles pasado se llevaban contabilizadas 52 muertes por accidente de tránsito en Hermosillo, con 564 personas lesionadas, dos vidas perdidas más que el total de 2016.



La responsable de la vialidad en el municipio señaló que es imposible poner un elemento de Tránsito en cada esquina o cruce porque no alcanzarían los que hay.



"A mí no me tocó, pero pusieron una vez un policía debajo del puente de la Uni, porque la gente no utilizaba el puente y se cruzaba por debajo, pero para eso está el puente peatonal, no es necesario que esté el policía ahí, por eso ahora está la campaña del Ayuntamiento", externó.



La campaña vial denominada Ponte Trucha, fue implementada por el Ayuntamiento de Hermosillo, el pasado 7 de septiembre, en coordinación con el Departamento de Tránsito Municipal y el Instituto Hermosillense de la Juventud.



Tiene la finalidad de fomentar la educación vial a través de distintas actividades, dijo, y así evitar más muertes por accidentes viales.