Supera María Luisa el cáncer de mama

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para María Luisa fue un duro golpe el conocer su diagnóstico, hace poco más de cuatro años un pequeño bulto que tenía en uno de sus senos resultó ser maligno, sin embargo, esto no bajó su ánimo y pronto decidió dar inicio al procedimiento necesario para luchar por su vida.



María Luisa Rivas Vázquez, una señora de 58 años de edad, quien se dedicaba a la venta de piñatas, señaló que después de saber que padecía cáncer de seno, su hija y familia la apoyaron incondicionalmente para que pudiera recuperarse.



"Sí fue algo muy impresionante y que me tomó tiempo asimilar, uno piensa que esas cosas no le van a pasar, pero gracias a Dios y a mi familia pude salir adelante de esto", comentó, gustosa de ser una sobreviviente.



El tratamiento al que se sometió lo tuvo que realizar en Ciudad Obregón, donde le practicaron radioterapia, relató, afortunadamente, no hubo que extirparle el seno afectado debido a que el diagnóstico fue de manera oportuna.



Ahora, María Luisa, quien después de varias sesiones ha logrado estabilizarse y vencer el cáncer de mamá, exhortó a las jóvenes y personas mayores a realizarse un chequeo constante, y en caso de encontrar alguna anomalía acudir de inmediato al médico.