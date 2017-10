Piden automovilistas reparación de calle

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En la calle Jesús García, una de las más transitadas del Centro de la ciudad, se ha generado una serie de baches como consecuencia de una fuga de agua, lo que provoca que los conductores se quejen del mal estado en el que se encuentra la vialidad.



Los hoyos en el pavimento se han convertido en una trampa para los automovilistas, pues aseguran que la mayoría no se alcanzan a ver, por lo que caen más rápido en ellos, además de que la avenida ya es conocida por la cantidad de huecos que aparecen.



"Cuando los baches no salen en la esquina, salen en medio de la calle, se necesita de un buen pavimento porque es muy transitada; otra cosa es casi no se ven y los carros pegan unos frenones para no pasar por encima de ellos, hay unos que de plano ni se dan cuenta", afirmó Martín Escalante, conductor.



Luis Enrique Armenta, empleado en un comercio aledaño a la rúa, comentó que el problema tiene al menos 15 días y que los hoyos han incrementado de manera considerable su tamaño debido principamente al paso de los automóviles.



"Ya tienen un tiempo ahí, como unos 15 días más o menos, y es que hubo una fuga que remojó el pavimento y con el paso de los carros se fueron haciendo los huecos, esperemos que pronto arreglen la calle para que no se sigan haciendo más grandes", agregó.



Tanto los usuarios de la vialidad, como aquellos que laboran en sus alrededores, piden apoyo a la autoridad correspondiente para mejorar el asfalto que cubre a la calle Jesús García, en la colonia Centro.