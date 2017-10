"Maloro " destaca que Hermosillo va en dirección correcta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Me queda muy claro de que no todo se cosecha de inmediato, sin embargo estamos reconstruyendo los cimientos que encontramos destrozados", expresó Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, durante un encuentro con empresarios de la localidad.



Ante líderes e integrantes de organismos como la Unión Ganadera, Canaco y Canadevi; agricultores; instituciones académicas de nivel superior y diputados locales, así como los titulares de dependencias municipales y regidores del Cabildo hermosillense, señaló que Hermosillo va en la dirección correcta.



Durante este diálogo "Maloro" Acosta describió entre los proyectos de corto plazo previstos para lo que resta de la administración un parque lineal en el bulevar Lázaro Cárdenas; el rescate de la laguna de La Sauceda; continuidad en el bacheo y recarpeteo y gestión de obra pública, tanto de la que se ve como la que queda oculta.



Dejó en claro que el proyecto del Parque Metropolitano está más vigente que nunca.



"A mí me enseñaron el valor de la palabra y es lo que importa, Hermosillo contará con este parque antes de que termine este periodo de Gobierno, en eso queda mi palabra empeñada", expresó.



MENOS RECURSOS FEDERALES



Ubicó lo hecho durante los dos años de su gestión en el contexto de una limitada disponibilidad de recursos federales; un endeudamiento irresponsablemente generado y prácticas incorrectas como desincorporación irregular de valiosos predios propiedad del municipio, de los cuales más de 15 ya se recuperaron.



"Maloro" Acosta reveló que en estos momentos se desahogan en Contraloría Municipal procedimientos de responsabilidad por temas administrativos; se presentaron 6 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y se sancionaron a 29 servidores públicos.