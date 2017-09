Siguen deficiencias en transporte público: Unión de Usuarios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las deficiencias en el servicio del transporte público continúan, afirmó la Unión de Usuarios, por lo que hacen un llamado a los ciudadanos a continuar reportando las irregularidades que aprecien al abordar las unidades.



"Es un problema que parece que nunca va a terminar, no deja de estar en el día a día de los usuarios", dijo Ignacio Peinado Luna, dirigente de la asociación civil.



Su consulta más reciente, donde se encuestó a 275 usuarios del 14 al 27 de agosto con el fin de evaluar las condiciones en las que se presta el servicio, arrojó que los tiempos de espera y el encendido del aire acondicionado siguen siendo las deficiencias más graves.



Son 20 minutos el promedio de espera en las líneas, indicó, siendo las "rutas críticas" la 8, 10, 13 y 14.



En cuanto al encendido del aire acondicionado en las unidades, mencionó que un 50% de los usuarios dijo que éste sigue sin ofrecerse.



También se calificó la limpieza en los camiones, donde el 72% de usuarios afirmó que esta condición es regular, mientras que el 10% la apreció como mala y sólo un 18% la valoró como buena.



Del trato al usuario y trabajo general de los operadores, el 55% de los encuestados dijo que era regular, el 35% lo evaluó como bueno y el 10%, malo; en este rubro es donde se han levantado reportes que culminan en castigos como suspender a los choferes por algunos días.



"Hemos reportado en la semana a operadores que no respetan las paradas, que bajan lejos a las personas adultas o que no recogen a los estudiantes por ser tarifa gratuita; todos los reportes se los pasamos de inmediato a la delegación de Transporte y hemos influido.



"Porque a ese operador que lo bajaron del camión sin chambear un día, a lo mejor la piensa dos veces para volver a hacer lo mismo, por eso la importancia de reportar", dijo.



En lo referente al cobro irregular de 8 ó 9 pesos según las condiciones del servicio de cada camión y cualquier otra situación que se observe, Peinado Luna recomendó tomar el número de la unidad, la ruta, hora y el lugar y denunciar a los teléfonos 212 4245 y 217 2939.