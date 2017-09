Los números y el futbol son su pasión

(GH)

El sueño de Luis Hiram Montaño Lastra, de 7 años, es jugar futbol de forma profesional como su ídolo Lionel Messi, y pertenecer algún día a la Selección Mexicana, pero sin descuidar su promedio de excelencia en la escuela.



Actualmente, el menor cursa el segundo grado en la primaria Héroe de Nacozari y su materia favorita es Matemáticas, por lo que considera a los números sus amigos, ya que los ejercicios de esta materia son los que más disfruta.



"Me gusta jugar futbol, y mi jugador favorito es Messi, y mi equipo es el Barcelona, cuando sea grande quiero jugar futbol profesional", comentó el menor.



Durante las tardes acude a unas canchas de futbol cercanas a su casa para practicar su deporte favorito, entrena aproximadamente una hora y media, no sin antes realizar sus deberes escolares.



Su mamá, Nancy Lastra Morales, comentó que desde pequeño Luis Hiram fue muy inteligente, debido a que antes de que culminara su primer año de preescolar aprendió a leer y a escribir solo y practica el deporte desde que tenía 4 años.



Además, representó a Hermosillo en un Estatal con la Liga Oxxo, en el cual participó con su equipo Correcaminos jugando en la posición de medio, y a pesar de no haber ganado alguna medalla es una experiencia gratificante para él y su familia.



"Mi sueño es jugar con la Selección Mexicana y conocer a Messi", manifestó efusivamente el menor, quien sostenía en sus manos una figura de acción de su ídolo futbolista.