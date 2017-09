Ni el calor, ni el tiempo, ni nada detiene a Delfino

(GH)

Gotas de sudor corren por su rostro mientras conduce un viejo pero funcional triciclo en el que todos los días sale a ganarse la vida con la venta de trapeadores, recogedores y escobas, labor que ama don Delfino Díaz Barraza, de 79 años de edad.



Oriundo de Choix, Sinaloa, Delfino llegó a Villa Juárez, Sonora, cuando tenía tan sólo 10 años de edad, y ahí creció amando esta tierra como si fuera su lugar de origen, y la lleva en su corazón.



Cada mañana se levanta para realizar la labor de venta y da gracias a Dios de aún contar con fuerzas y salud suficientes para trabajar y llevar alimentos a su casa, a su amada señora.



"Lo único que pido es que siempre me vaya bien, que Dios me dé más; a veces vendo mucho, a veces poco; yo tengo un lema de vida y es el que haya tortillas y de vez en cuando frijoles, con eso basta para ser feliz.



"Yo tengo a mi señora y tenemos dos hijos, pero ellos ya hicieron su vida, y yo compro los recogedores, trapeadores y escobas para venderlos y gracias a Dios sale para comer", expresó.



A don Delfino Díaz no le importa qué distancias tenga que recorrer para vender sus productos de casa en casa, pues para él es importante seguir laborando y dar gracias a la vida por permitirle andar en su triciclo, su compañero por 15 años.



"Vengo desde la calle Divisaderos en la colonia López Portillo y aquí ando en la Miguel Hidalgo, todos los días en mi triciclo, pero gracias a Dios diario vendo, no me quejo, me va fantásticamente bien y es que hay que pedirle mucho al de arriba, siempre hay que convivir como hermanos para que el Señor nos dé más".



Con el cabello teñido de blanco, unos pies cansados de tanto pedalear su triciclo, pero con unas inmensas ganas de seguir adelante, es como don Delfino Díaz Barraza nos enseña una lección de vida: No importa la edad que tengas para seguir trabajando y seguir esforzándote en la vida.