Hallan un mejor lugar para Claudio

Claudio Maciel Castro, de 48 años de edad, quien se encontraba postrado en cama y en condiciones inhumanas dentro de una vivienda deteriorada e insalubre en la colonia Modelo, fue trasladado ayer a un albergue enTijuana, Baja California.



Una de las hermanas de don Claudio comentó que se sentía aliviada al saber que su hermano sería atendido debidamente en el albergue Las Memorias A.C., en Tijuana, ya que él tenía miedo a enfrentar solo sus enfermedades, entre ellas hepatitis c.



"Estoy tranquila porque él ya no quería estar ahí, él va a estar bien, él dice que ya no va a estar solo porque era lo que le preocupaba, la soledad; cada rato me decía que no lo dejara porque no quería estar sin nadie.



"Él no se va a curar de su enfermedad, pero va a tener calidad de vida, y yo y los vecinos ya no nos vamos a andar preocupando de que esté solo, él va contento", comentó.



Jeanette Castro, vecina de Claudio, comentó que tuvieron una respuesta rápida por parte del DIF Municipal y que se encuentran aliviados de que "Gigio", como es conocido en la Modelo, por fin podrá estar en un lugar en el que pueda mejorar su condición.



"Estamos muy contentos por él, es un ser humano y todosestamos expuestos a caer en una situación así, y estamos muy agradecidos con el DIF porque la verdad actuaron muy rápido; dentro de lo malo, lo bueno es que él ya va a ser atendido y va a tener calidad de vida", aseguró.



Familia y vecinos de Claudio afirmaron que él iba muy contento y agradecido con su hermana, vecinos y a Dios, por una segunda oportunidad de vida.