Desaparece banqueta por exceso de basura

(GH)

Una gran cantidad de basura se puede observar en la banqueta de la calle Antonio Castro, entre Joaquín Gabriel Durán y Eloísa García, en la colonia Unión de Ladrilleros, donde vecinos comentaron que tienen que quemarla para que no haya un acumulamiento excesivo.



Octavio Orduño Salgado, vecino de la calle Antonio Castro, mencionó que algunos vecinos se dan a la tarea de juntar la enorme cantidad de basura en sacos para que sea recolectada y en algunas ocasiones suelen quemarla.



"Nosotros lo que hacemos es juntar la basura y echarla en costales y ponerla afuera para que vengan a recogerlas, quemamos para que no se junte tanta suciedad, pero siempre va a estar así, ya hemos quemado mucho", aseguró.



El afectado añadió que el lugar se limpia constantemente por parte del municipio, pero que no tarda en volver a las mismas condiciones pues asegura que personas de otras colonias llegan con bolsas de basura y las depositan en la banqueta.



"Es seguido que venga el municipio a limpiar pero a los quince días ya está sucio de nuevo y es que pasan personas de otras colonias en carros o triciclos y ahí tiran las bolsas de basura, siempre es la misma", dijo Orduño Salgado.



Ante el problema, don Octavio solicitó al Ayuntamiento de Hermosillo implementar multas a quienes se sorprenda tirando basura en el sitio porque afirmó ser un problema grave de sanidad.