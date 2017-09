Hacen un llamado a reparar gran bache

(GH)

Un enorme bache se encuentra en la calle Mariano Escobedo, entre 6 de Abril y bulevar López Portillo, en la colonia Misión del Real, donde automovilistas manifestaron su inconformidad ante el desperfecto que dificulta el paso vehicular.



Gilberto Flores, quien transita por el lugar, comentó que el bache se formó a raíz de las lluvias, y que constantemente los conductores tienen que sacarle la vuelta por la profundidad.



"Ese bache se hizo por las lluvias y está muy hondo, yo todos los días paso por aquí y pues sí me ha tocado ver que algunos carros le sacan la vuelta para poder pasar".



El afectado aseguró que una parte de los baches fue tapada con concreto, pero que el problema cada vez empeora más debido al tránsito que se presenta en la zona.



"Yo creo que alguien de aquí rellenó con material algunos pedazos, pero esa no es la solución, y la verdad no es justo que estén haciendo un trabajo que no les corresponde", dijo Flores.



El conductor mencionó estar consciente de que son muchas las calles que presentan desperfectos en el pavimento, por lo que solicitó la reparación de la calle Escobedo.