Enfrentan difícil situación

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque la fecha de entrar a la escuela ya está muy cerca los hermanos Acuña, quienes viven en El Guayacán, han pasado mal su situación pues su familia tiene escasos recursos económicos para solventar el gasto del regreso a clases.



Con gran inocencia Julio y Alejandro juegan bajo el ardiente Sol en su casita en El Guayacán y presumen unas viejas loncheras, que habían servido con anterioridad al pequeño "Ale", como de cariño le dice su mamá.



Julio César, de 4 años y Alejandro Acuña, de 6 años de edad, empezarán a estudiar en el preescolar y primaria, y aún les hacen falta sus útiles escolares y mochilas ya que su mamá, al encontrarse desempleada, no ha podido reunir el dinero suficiente para comprar lo que sus hijos necesitaran.



"Yo no he encontrado trabajo y aquí tenemos muchos gastos y no tienen nada, es que está difícil la situación, yo estoy viviendo con mi mamá ahorita y luego acaba de fallecer un hermano y se nos está complicando para comprar los útiles escolares de los niños", comentó Araceli Acuña Salazar, madre de los menores.



La mamá de los pequeños aún no encuentra la forma de adquirir lo que sus hijos requieren, pues son diferentes materiales los que ocupan en sus escuelas y de las que aún no recibe la lista.



"Los niños no tienen nada, les hace falta pues a Julio crayolas, tijeras, hojas blancas, y una mochilita y a Alejandro pues cuadernos, colores, lápices y también una mochila y es que la verdad ahorita no sé cómo le voy hacer", comentó Acuña Salazar.



Julio y Alejandro con viveza y diciendo "guapa" a quienes pasan cerca de su casa, están muy contentos y su mamá espera a que ellos salgan adelante, y aunque aún son muy pequeños los está preparando para ser mejores seres humanos.



Si desea apoyar a los hermanos Acuña con útiles escolares puede acudir a nuestras oficinas ubicadas en Sufragio Efectivo y Mina No. 70 en la colonia Centro.