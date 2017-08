Están al pendiente de los planteles

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de las colonias Centro y Villa Verde comentaron que para evitar los robos en los planteles durante el periodo vacacional se encuentran en constante comunicación con los conserjes o con quienes viven más cerca de la escuela.



César Izaguirre, de la colonia Centro, comentó que en ocasiones cuando han visto personas dentro de los planteles hacen una llamada al conserje de la escuela Ángel Arriola, quien les avisa que se están realizando trabajos.



"Hace días vimos a unas personas ahí dentro de la escuela donde van mis hijos, pero otros papás y yo le marcamos al conserje, quien se queda en las vacaciones a cuidar y nos avisó que eran trabajos en el lugar", comentó.



A pesar de que los lugareños consideran que el área del Centro no es una zona tranquila, no han notado presencia de maleantes en las inmediaciones de las escuelas, además de que en ocasiones se ve la presencia de los policías en el sector.



Mientras que en la colonia Villa Verde, los habitantes del sector aseguran que es muy raro ver la presencia policiaca en la colonia, por lo que en la escuela Luis Arturo Palma Meza ya han sido víctimas de robo en varias ocasiones.



Clarisa Cruz comentó que es constante ver personas sospechosas merodeando los alrededores para llevarse artículos de los salones, así como de la dirección.



"En algunas veces han quebrado las chapas de las puertas y ya se han llevado cosas, no se puede dejar nada ahí porque se está en riesgo de que los niños no tengan qué utilizar en los salones", dijo.



Es por eso que los habitantes del sector han decidido crear un pequeño comité con padres de familia en donde se da aviso a cada uno de los miembros por medio de las redes sociales.



Los vecinos de ambas colonias manifiestan que es necesario que la seguridad y los rondines se realicen, debido a que los objetos que se llevan son para beneficio y educación de los menores.