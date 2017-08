Salen avantes "a como pueden"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La fuerte lluvia y la intensidad del calor ha afectado a la mayoría de los habitantes de la invasión El Guayacán, donde las precipitaciones han dañado sus viviendas hechas de cartón, madera, lonas y láminas, además de sufrir los efectos del asfixiante calor de Hermosillo.



Como pueden los habitantes de El Guayacán han reparado poco a poco sus casas después de las lluvias registradas en la ciudad, donde tuvieron pérdidas materiales a causa de la filtración de agua en sus viviendas.



Otra de las más grandes preocupaciones por los pobladores de la invasión es el calor,el cual ha llegado a 40°C, y algunos sólo tienen un pequeño abanico con el que tratan de sobrellevar las altas temperaturas de la ciudad.



"Con las lluvias nos ha ido mal, se moja todo, todos nos mojamos, le ponemos hule al techo pero lueguito con el mismo sol se tuesta pues y luego se rompe; con el calor pues aquí aguantándolo, nos acaban de dar un aire pero no tiene gas y estamos con abanico, uno chiquito y mi nieto tiene otro, pero es muy caluroso", comentó Silvia Torres, una de las más afectadas por el calor y la lluvia.



Aunque no pueden evitar las goteras de agua en su casa, el matrimonio Encinas Molina ha cubierto la mayor parte del techo de su casa con lonas y plásticos gruesos, los cuales han aumentado el calor dentro de su vivienda de madera.



"Se estaba goteando, le tuve que poner hule, mi casa es de madera comprimida y esta parte no tiene cartón, sólo hule y con el calor sufrimos bastante porque mi marido no me había arreglado el cooler hasta hace poquito y cuando no teníamos estábamos con un abanico que no da abasto porque hace mucho calor", comentó María Rita Molina.



Una de las más afectadas por la ola de calor y por las precipitaciones ha sido María de Jesús Tánori, de 60 años, quien perdió su cama debido a las goteras de agua de su casa hecha de material reciclado.



"Mi casa está hecha de pura pedacería de lo que reciclo o junto en la calle y me ha ido muy mal con la lluvia, ya no tengo cama, se me desbarató y duermo en tres sillitas, todo se me llena de agua".



Entre lágrimas María de Jesús también comentó que no tiene electricidad a causa del robo de cableado eléctrico del cual fue víctima y que a expensas se pasa el calor bajo la sombra de las plantas de su casa.



"Hay veces que hasta lloro la verdad y con el calor así me la paso, no tengo nada ni luz porque me robaron los cables", añadió.



Las precipitaciones registradas en la ciudad el pasado 27 de julio han sido de 33 milímetros para el Sur con una duración de una hora y vientos de 80 km/h y el pasado 19 de julio en el Norte la lluvia fue de 28 milímetros con vientos de 14 km/h con una duración de una hora aproximadamente.



La lluvia junto con las altas temperaturas de las ciudad ha afectado a esta parte de la población, la cual es una de las más vulnerables ante los fenómenos de la naturaleza.