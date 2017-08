Podan árboles y dejan ramas en el camellón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace dos semanas se encuentra con basura el camellón del bulevar Paseo de las Lomas, en la colonia Las Lomas, donde vecinos aseguran que trabajadores asistieron a podar los árboles y dejaron las ramas en el camellón y también habitantes de fraccionamientos cercanos han tirado basura.



Anabel Murrieta, vecina de Las Lomas, comentó que vecinos de los diferentes fraccionamientos han tirado basura en el lugar aumentando la suciedad.



"Hace como dos semanas vinieron a cortar las ramas de los mezquites los del Ayuntamiento pero ahí dejaron el desastre y luego la gente empezó también a venir a echar desechos ahí, se les pasa el camión de la basura y se les hace muy fácil tirarla en el camellón", aseguró.



Al ver que el camellón de Las Lomas está obstruido de basura, Anabel afirmó que quienes transitan por el lugar se ven obligados a sacarle la vuelta y caminar por la calle, pues es mucha la cantidad de desechos y ramas que hay en el sitio.



"Cualquiera que quiere pasar no puede por la cantidad enorme de basura que hay, tenemos que sacarle la vuelta, ya es mucho, o sea no pueden ver nada malo porque luego lo empeoran, es muy sucia la gente no debe de hacer eso, el camellón no es un basurero, para eso está el servicio de recolección", comentó.



La basura que se sigue acumulando en el lugar se ha convertido en un problema para los peatones que a diario caminan por el sitio, por tal motivo pidió al Ayuntamiento acudir al camellón a resolver el problema.