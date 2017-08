Parece avenida campo minado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un campo minado es lo que parece la calle Adolfo López Mateos entre Algodones y Pavo Real, en la colonia Adolfo López Mateos, pues una gran cantidad de baches han aparecido en la calle complicando la circulación de automovilistas.



"De perdida con cemento y arena que echen", fue lo que comentó Miguel Islas Barrera, que trabaja muy cerca del lugar, y añadió que algunos conductores han sufrido daños por los baches.



"La verdad me dan lástima los conductores cuando caen con sus carros ahí y luego es peor cuando llueve porque no se ven, es un peligro ese bache, ya han caído varios carros que se les han tronado las llantas o dañado los rines", comentó don Miguel Islas.



Los baches de la calle Adolfo López Mateos llegan a medir hasta metro y medio de largo con una profundidad aproximada de 20 centímetros, y don Miguel comentó que han aumentando su tamaño desde las lluvias.



"Estaban chicos los baches y ahora con las lluvias se hicieron más grandes, luego pues pasan vehículos pesados que ayudaron a que se hicieran gigantes los hoyos", comentó Islas.



El trabajador aseguró que los baches aparecieron aproximadamente hace 4 meses y que no se han atendido, por lo cual pidió al Ayuntamiento de Hermosillo acudir al lugar y reparar la calle en mal estado.