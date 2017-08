Dialogan autoridades y vecinos de sector Colosio Poniente

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los habitantes del sector Colosio Poniente, en reunión con el secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, rechazaron la construcción del nuevo Hospital General de Especialidades en la zona y exigieron su reubicación.



En el primer diálogo celebrado entre autoridades y vecinos de desarrollos residenciales del área cercana a donde se ubicará el nosocomio, expusieron sus puntos de vista también ante el secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Julio César Ulloa Girón y el subsecretario de Obras Públicas de la Sidur, Sergio Celaya García.



Los funcionarios públicos explicaron, en una reunión que se prolongó por poco más de dos horas, en qué consistirá el proyecto del hospital y las obras viales que se realizarán en el sector para agilizar el tráfico, así como algunos proyectos sociales.



"Lo que queremos en primer término es decirles que el Gobierno no está cerrado a escuchar a la sociedad, la comunicación a través de las redes sociales de alguna manera es efectiva pero en algunas ocasiones nos lleva a ideas un poco distorsionadas", manifestó Ungson Beltrán.



Entre los cuestionamientos lanzados por los vecinos figuraron respecto a las vialidades para evitar congestionamiento vehicular que consideran ya es difícil en la zona, y si habrá recursos para operar un nuevo nosocomio público.



Dijeron estar preocupados por problemas como el ambulantaje que pueda generarse alrededor del hospital, así como por la inseguridad, entre otros, y solicitaron a las autoridades los planos, permisos y otros documentos referentes a la obra para su análisis.



HORA Y MEDIA DE DIÁLOGO



Después de casi hora y media de explicar a los vecinos de las colonias del sector Poniente sobre el proyecto del nuevo Hospital General de Especialidades, estos estuvieron conformes con la reunión.



La jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal, Natalia Rivera Grijalva, manifestó que fue una reunión enriquecedora donde se escucharon las dudas e inquietudes sobre el proyecto.



"Fue un diálogo muy enriquecedor, de ida y vuelta, nos llevamos algo de tarea para análisis nuestro, esta es la primera de ‘n’ número de reuniones que sean necesarias", comentó.



Destacó que este primera reunión los ayudó a tener diálogo con los afectados, pero hasta el momento se desconoce cuándo será la próxima reunión con los vecinos y presidentes de los comités.



"Todos aceptan la nobleza de un hospital, evidentemente las legítimas y genuinas dudas y que en su mayoría se resolvieron y el que no se resolvió el secretario de Sidur se lo lleva de tarea", dijo.



La jefa de la oficina del Ejecutivo manifestó que dicha obra es aceptada por la mayoría de los sonorenses pero en caso de dudas y preguntas el Gobierno del Estado estará dispuesto siempre a resolverlas y llevar soluciones a problemáticas presentes que no vienen con el hospital.



CUMPLE ESPECIFICACIONES



El encuentro fue una oportunidad para dejar en claro que el Hospital de Especialidades cumple con todas las especificaciones de uso de suelo y adicionalmente se tomarán medidas para mejorar el flujo vehicular en tosa la zona con nuevas obras de infraestructura vial con inversión de 500 millones de pesos.



Se detallaron las especificaciones técnicas del Hospital, sus 52 especialidades, áreas de estancia para familiares de los internos, centro de alimentos, estacionamiento y multimodal para bajada y subida de usuarios del transporte público.



Por otro lado se dieron 11 proyectos de vialidades urbanas en todo el sector poniente por un monto de casi 500 millones de pesos para mejorar de manera sustancial el tráfico vehicular en toda la zona.



Una vecina de la colonia Villa de Parras, quien decidió omitir su nombre, manifestó que con esta reunión las dudas de los vecinos han sido resueltas y se espera que se cumpla con lo prometido.