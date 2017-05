Doña María requiere ayuda para realizarse una tomografía

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para conocer las afectaciones que tiene María de la Luz Zepeda González en su salud requiere de una tomografía, pero el costo es elevado y la familia no puede completar la cantidad.



El estudio tiene un precio de 2 mil 500 pesos, cantidad que aún no tiene y la tomografía es urgente.



María de la Luz Zepeda González, de 63 años de edad, ingresó al Hospital General del Estado por una hernia en su abdomen pero por su peso, de 200 kilos, no saben si es recomendable operarla o no, por ello se necesita el estudio.



Israel Chávez Zepeda, hijo de María, comentó que necesitan el apoyo de la comunidad para poder hacer el estudio y así poder diagnosticar y tratar a su mamá.



“Sabemos que la salud de mi mamá es delicada por el peso que tiene, pero nosotros queremos que le quiten ese dolor que tiene en la hernia porque se queja mucho, ya con este estudio van a saber cómo tratar a mi mamá”, agregó.



María de la Luz Zepeda González se encuentra internada en el HGES y para ponerse en contacto con sus familiares puede marcar al teléfono 6623275987.