Cierran instalaciones de Cobach por falta de pago

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Sindicato Único de Trabajadores de Cobach cerró hoy las instalaciones de los planteles ante la inconformidad por no recibir el pago de la última quincena de abril.



Luego del desfile del Día del trabajo los dos sindicatos de este subsistema acudieron a Palacio de Gobierno donde se les aseguró que el pago quedaría hoy a las 11:00 horas y se les solicitó no tomar la medida de cerrar los planteles, pero uno de los dos sindicatos decidió cerrarlo.



Eleazar Herrera, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Cobach, aseguró que el sindicato que lidera decidió no paralizar el plantel, pero fue el otro sindicato quien canceló las clases de hoy en los planteles de Hermosillo.



Se espera que para las 11:00 horas que se regularice el pago los sindicalizados puedan reanudar las labores, por lo que el turno vespertino se desarrollará normalmente.