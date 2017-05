Sale a relucir instinto por ayudar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Su instinto de ayudar hizo que el policía municipal Jesús Manuel Solano Cruz, de 39 años de edad, rescatara a tres personas que naufragaban en Bahía de Kino, de las cuales una de ellas estuvo a punto de perder la vida.



El agente comisionado en Bahía de Kino comentó que eran alrededor de las 08:38 horas del sábado, casi al inicio de la jornada de trabajo, cuando dos jóvenes mujeres de 17 y 22 años de edad, se encontraban mar adentro a bordo de un inflable, y uno hombre que intentó rescatarlas perdió las fuerzas y se estaba ahogando.



"Cuando llegamos estaban muchas personas ahí desesperadas llorando, diciendo que le ayudáramos, y lo que hice primero sin pensar quitarme las botas y la camisa y me metí al mar, yo pensé que estaba bajito pero cuando menos pensé ya no tocaba fondo y tuve que nadar", dijo.



Fueron aproximadamente 150 metros los que el oficial preventivo tuvo que nadar hacia donde se encontraban las jovencitas y el señor, quien se encontraba en estado de agotamiento y casi no podía respirar, según platicó.



"El señor ya estaba bien cansado, cuando llegué a donde estaba el flotador con las muchachitas, el señor ya estaba agotado y sólo sacaba la cara para poder respirar, ya no podía ni moverse", agregó.



Jesús Manuel rodeó los brazos de Luis Armando contra su cuello y nadó hacia la playa al mismo tiempo que empujaba el inflable con las jovencitas, quienes quedaron a salvo en tierra firme.



El policía detalló que cuando llegaron a la orilla, el afectado de 44 años de edad había tragado bastante agua, se encontraba sin fuerzas y no pudo ponerse en su propio pie, por lo que intentó brindarle los primeros auxilios hasta que llegó personal de Cruz Roja y lo trasladaron a un hospital de la capital de Sonora.



"Se siente muy bonito, no sé, algo que no se puede explicar porque me gusta mucho mi trabajo y ayudar a las personas cuando se encuentran en ese tipo de situaciones", apuntó.



El oficial Solano Cruz lleva 15 años dentro de la corporación policiaca y actualmente es jefe de turno en Bahía de Kino, y tiene a su cargo a seis oficiales preventivos a quienes aprecia y respeta por la labor tan importante que realizan diariamente, como así lo externó.