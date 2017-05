Debe ser prioritaria la reforestación del Norponiente: Experto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Norponiente de la ciudad es una de las áreas prioritarias a reforestar, al ser una zona donde se tiene una mayor concentración de calor y partículas contaminantes, por lo que son necesarios 14 mil árboles para mitigar el problema, señaló Héctor Duarte Tagles.



El experto en Ingeniería Ambiental dijo que debido a la falta de árboles y la pavimentación, banquetas, techos, entre otros factores se genera una mayor absorción de calor en la zona.



Duarte Tagles indicó que al Norponiente y Poniente de la ciudad se tiene un aumento de temperatura de hasta 15 grados centígrados más que en otras zonas, como son el Centro y el Suroriente.



"Esto se debe a la falta de árboles que hay en la ciudad, vegetalmente está más despoblado por lo que afecta considerablemente al ambiente y es uno de los puntos prioritarios que las autoridades deben atacar", comentó.



El área que corresponde al bulevar Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Antonio Quiroga y Progreso es la que tiene una menor cantidad de árboles, mayores índices de calor y mayor contaminación.



Al Sur de la ciudad en colonias como Palo Verde, Los Olivos y Las Minitas, así como Las Amapolas y Café Combate al Oriente, agregó, es necesario realizar este tipo de acciones de reforestación, ya que se presentan las mismas condiciones que en los sectores mencionados.



El experto mencionó que en el área Norponiente y Poniente de la ciudad se tiene una concentración mayor de partículas contaminantes de 110 a 150 microgramos por metro cúbico, mientras que en otras áreas como el Centro de la ciudad se tiene registro de 53 a 80 microgramos por metro cúbico.



"Las especies que son nativas que ofrecen mayor superficie foliar resultan más convenientes para funcionar como filtros de aire, hablamos de mezquites, palo verde y otros árboles de hoja compuesta", comentó.



Este tipo de vegetación endémica evita generar un mayor gasto de agua para su mantenimiento, ya que es mínima la cantidad de líquido que necesita para subsistir.



Actualmente Hermosillo cuenta con una cobertura vegetal de aproximadamente 6.4%, por lo que es conveniente mejorar la densidad de la flora para bajar los niveles de contaminación y alza de temperatura, problemas que afectan a la población por la falta de arborización.



Duarte Tagles explicó que porel crecimiento de la población en los últimos diez años se ha generado una mayor demanda de energía y de recursos naturales, lo cual es parte de la problemática debido a que las autoridades no se han preocupado por la creación de áreas verdes.



LAS ÁREAS VERDES



Los pulmones o áreas verdes con que cuenta la ciudad en la actualidad son 865 y significan una extensión de 4 millones 78 mil 796 metros cuadrados, señaló el titular de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales, Luis Fernando Pérez Pumarino.



Existen 669 plazas públicas, 131 bulevares y 69 en áreas rurales, con vegetación, explicó el funcionario, y se espera la entrega de 100 espacios públicos más para aumentar la cantidad de este tipo de infraestructura en la ciudad.



Recuperar los pulmones de la ciudad que son los parques es una de las principales acciones que realiza Servicios Públicos en conjunto con Desarrollo Social por medio de los comités ciudadanos para su cuidado.



BRINDAN MANTENIMIENTO



Para mantener con vida estos lugares que sirven como filtros del aire, los parques cuentan con personal permanente para su limpieza, y entre los más emblemáticos están la Copacabana, Bugambilias, Parque Madero y Plaza Zaragoza.



Algunos reciben mantenimiento diario, otros en forma semanal y uno mensual.



El principal problema en las áreas verdes es la recolección de basura, ya que en algunas ocasiones los ciudadanos utilizan los parques para depositar los desperdicios diarios.



"El ciudadano utiliza los parques para depositar la basura doméstica, pero no cumplen con esta función, en lugar de utilizar el servicio de recolección por descuido va y rellena los botes de basura ahí", comentó.



Esta situación se da tanto en el área Sur como el Norponiente de la ciudad, mientras que el problema del crecimiento de maleza y poda de árboles es casi generalizado en cada uno de los espacios, es por ello que se dividió Hermosillo en seis sectores para cumplir con la demanda.



"Hay parques descuidados por los ciudadanos, pero la gran mayoría de los espacios están en condiciones aceptables, se trabajará en los lugares donde no se vea el panorama positivo", dijo.



Un total de 147 personas son destinadas para la limpieza de las casi 900 áreas verdes en la ciudad, pero se está reforzando con las diferentes direcciones como Recolección y Sanidad y Limpia, para cubrir cada espacio.



FALTA TRABAJAR



Actualmente el Municipio desconoce cuántos son los árboles que se tiene en la ciudad, pero se tiene establecida la meta de sembrar 14 mil; en lo que va de la administración se llevan más de 20 mil árboles donados con los que se ha reforestado.



En el vivero que se encuentra dentro de las instalaciones de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología existen alrededor de 11 mil 125 plantas, las cuales están destinadas para la donación a proyectos, escuelas, espacios públicos, reforestaciones de parques, entre otros.



Algunas de las especies disponibles son: Neem, palo verde, bugambilia, ocotillo, tronadora, sábila, cactus cirio, árbol de fuego, palmas, obeliscos, olivo negro, lluvia de oro, girasol, nopal de jardín, amor del hombre, entre otros.