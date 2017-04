Se atreve a jugar con la "Ponzoña"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de escribir varios libros de anécdotas e historias de los pueblos de la Sierra y el Río Sonora, Luis Jorge Durón Noriega se lanzó al ruedo y ahora incursiona en un nuevo género literario con la novela titulada “Ponzoña”.



Sin haber estudiado Letras Hispánicas, Literatura o alguna otra carrera relacionada con las Lenguas, logra aterrizar este proyecto que le llevó alrededor de tres años.



“Era un reto para mí escribir una novela porque yo soy pueblerino, soy ingeniero agrónomo... no estudié Letras Hispánicas ni Literatura”, manifestó.



Durón Noriega es autor de libros como “Come chúcata”, ¡Quiúbole!, “Ta’ chípili”, ¡Futi Fai!, a través de los cuales ha buscado el rescate de las tradiciones en los pueblos.



Ahora con “Ponzoña” es algo distinto, ya que no es narración de algún hecho, sino una historia basada en un hecho real que pasó en Aconchi.



“Es novela de corte pueblerino, con el sabor de los anteriores libros, se ubica en una sociedad del siglo pasado cuando había mucha religiosidad, malediciencia, mojigatería, rayando en el fanatismo”, expresó.



Durón Noriega mencionó que “Ponzoña” está inspirada en un hecho real donde salen personajes vivos y muertos.



“Trae un toque culinario, los vas sazonando los capítulos con el sabor de los pueblos”, mencionó.



Se inspira en un hecho real



El autor, oriundo de Aconchi, donde sucedió el caso que inspiró la novela, manifestó que por la misma experiencia de los anteriores libros hizo el intento de incursionar en otro género, que no fuera la narrativa.



Dijo que sus anteriores publicaciones como “Apapuchi”, “Come Chúcata”, “Ta’ chípili” y “Futi Fai”, fueron tipo crónicas y ahora en “Ponzoña” hace su debut en el género novela.



Los nombres y lugares son ficticios, o mucho de lo que incluye es ficticio, añadió.

“Es un atrevimiento hacer una novela, yo me tardé tres años escribiendo ‘Ponzoña’”, expresó, “no es fácil escribir una novela que enganche a los lectores para responder preguntas que van saliendo ahí”.



Insistió que escribir este libro fue todo un desafío porque hizo mucha investigación en efectos de los venenos y aspectos legales.



Durón Noriega abundó que en “Ponzoña” el lector conocerá conforme avance en la lectura el por qué del título del libro.



Comentó que su propósito es que el lector conozca la sociedad pueblerina del siglo pasado, donde ocurrió el hecho, pero ya “novelado”.



“Fue un ejercicio muy interesante, espero que le guste a la gente”, expresó, “no sé qué va a pasar porque (‘Ponzoña’) se sale de los otros géneros”.