Genera canal malos olores e inseguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Malos olores e inseguridad es lo que produce un canal que está en la colonia Cuatro Olivos entre calle Tres y Bacerac, situación que preocupa a los residentes de la zona.



Y es que por años se ha convertido en un basurero clandestino, en donde lo más común que tiran son animales muertos, bolsas de comida, ropa y escombro, acción que tiene molestos a los vecinos.



"Tenemos años batallando con lo mismo porque cuando tiran la basura hay gente que abre las bolsas y hace más cochinero y pues se desparrama, se ve feo pero nosotros no podemos estar limpiando a cada rato".



"Lo que dijimos unos vecinos es que deberían de embovedar el canal porque no es posible que a estas alturas estemos así, uno no puede pasar cerca porque es insoportable el aroma", comentó una de las vecinas del lugar.



El alumbrado público falla por las noches, haciendo insegura la zona, en donde según residentes de la colonia, hay muchos malandros que se esconden en el canal.



"Es un nido de vagos ese canal, no sirve de otra cosa más que para eso, en las noches siempre hay cholos viendo a quién asaltan nomás", indicó Marcial Figueroa, empleado.