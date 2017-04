Sienten la libertad al hacer deporte

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Como un lugar seguro para practicar deportes, ejercitarse o pasear junto a los miembros de la familia y las mascotas, es considerado por hermosillenses el Cerro del Bachoco.



El cerro ubicado al Norte de Hermosillo es utilizado por los ciudadanos principalmente para practicar ciclismo de montaña, pero también para correr, caminar y escalar.



"Considero que es seguro siempre, la verdad está muy bien el lugar y se mantiene sano", explicó Isaul Montenegro, "incluso cuando es de noche, muchos vienen con equipo de luces".



El ciclista puntualizó que al igual que él, decenas de personas que practican algún deporte acuden con frecuencia al cerro, y aunque la mayoría lo hace alrededor de cuatro veces por semana, hay quienes acuden a diario.



"Es un lugar seguro donde vienen familias que traen a sus niños o a sus mascotas. A nosotras nunca nos ha tocado ver o saber que suceda algo, y de vez en cuando vemos algunas patrullas dar la vuelta por fuera", indicó Blanca Espino.



Aunque es considerado un lugar fiable, varias mujeres jóvenes que acuden al Cerro del Bachoco para caminar, precisaron que lo hacen cuando todavía hay luz natural, con el objetivo de cuidar su integridad física.



"Sabemos que la zona es muy segura, pero nosotras no acostumbramos a venir tarde, mejor lo hacemos siempre antes de oscurecer", acentuó Ivanna Peral.



Cómo única problemática, los hermosillenses señalaron la falta de estacionamiento, ya que el existente no alcanza para todos los vehículos que estacionan, por lo que tienen que hacer uso del puente.



"Deberían habilitar un estacionamiento, porque el que hay no es suficiente", agregó José Gálvez, "hay quienes se estacionan en el puente, porque vienen a practicar deporte y el área para los carros es insuficiente, y los multan, creo que es injusto".



Recomendaciones



Para quienes acuden a realizar alguna actividad al Cerro del Bachoco, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) expuso algunas recomendaciones, entre ellas nunca acudir solo o hacerlo con personas que conozcan la zona.



También contar con las herramientas y refacciones necesarias, usar ropa cómoda con colores llamativos y calzado adecuado, protegerse del Sol, informarse previamente sobre la situación climática, llevar una mochila con botiquín de primeros auxilios, alimentos y bebidas.



Y sobre todo tratar de andar por senderos ya establecidos, no consumir alcohol o drogas, evitar el uso de audífonos mientras se conduce una bicicleta e informar a familiares o amigas sobre rutas, recorrido o la ubicación.