Reciben 10 quejas diarias de la Ruta 4

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Usuarios de la ruta 4 han emitido sus quejas ante Vigilantes de Transporte debido a que durante las horas pico los choferes no los recogen en las paradas correspondientes, por lo que semanalmente se emiten alrededor de 15 quejas.



El líder de la agrupación, Alfonso López Villa, señaló que desde las 7:00 a las 8:00 horas es cuando se da este problema, así como de las 13:00 a 15:00 horas, debido a que son los horarios en que las personas entran al trabajo o a la escuela.



“Ya casi no lo reportan al principio recibíamos hasta 40 a 50 quejas semanalmente pero han bajado ya que las autoridades no hacen nada para resolver el problema”, comentó.



López Villa indicó que se han tenido reuniones con el director de Transporte, Luis Iribe, incluso se le han entregado escritos firmados pero hasta el momento no se han visto resultados.



En la línea 4 hay alrededor de 36 camiones en total, 16 en la ruta Centro e igual cantidad en la Periférico, por lo que es necesario que sean agregadas cuatro unidades más para evitar este conflicto.



A pesar de que la frecuenta de la ruta es una de las mejores, 8 minutos de espera, la falta de unidades durante las horas pico es una de las más sentidas quejas por parte de los usuarios, manifestó el titular de Vigilantes de Transporte.