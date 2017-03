Apoyan a familias más vulnerables

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los Mensajeros de Ayuda realizan labores humanitarias desde hace 8 años, siempre con la intención de apoyar a las familias más vulnerables.



Los integrantes de la asociación recaudan ropa, zapatos, artículos en buen estado, electrodomésticos, los cuales destinan a las familias que lo han perdido todo o que son de muy escasos recursos.



Los Mensajeros de Ayuda buscan la oportunidad de que los apoyen, interesándose en las actividades que realizan y así generar recursos para seguir haciendo su labor.



Cuentan con un banco de ayuda, en donde personas necesitadas acuden y toman ropa, zapatos o artículos para el hogar pero también hay personas que van y donan esos artículos.



Alejandro Salas, fundador de la agrupación, agradeció a cada una de las personas que son donadores de esperanza, pues sin su apoyo o aportación de la labor no sería posible.



"Cuando alguien quiere hacer una donación, ya sea a la fundación o directamente a una familia y no cuenta con carro o tiempo, nosotros entramos ahí porque los mensajeros vamos por las cosas y las entregamos".



"Cada persona decide a quién quiere que se le envíe la ayuda, de Hermosillo son 100 kilómetros a la redonda y llegamos a estación Pesqueira, El Tronconal, El Zacatón, ejido San Miguel, ejido La Paloma, la Costa de Hermosillo, y Punta Chueca", indicó.



Los Mensajeros de Ayuda viven de las donaciones que la comunidad les realiza, además de la venta del papel que reciclan, por lo que solicitan el apoyo de la comunidad.



Actualmente los gastos de la fundación ascienden a los 32 mil pesos mensuales y lo que ellos recaudan por donaciones ronda entre los 30 y 32 mil pesos, por lo que no cuentan con un colchón de dinero en caso de requerirlo.



Para comunicarse con ellos puede hablar al teléfono 2143684 o acudir directamente al banco de apoyo que se ubica sobre la calle Tamaulipas 119, entre 16 de Septiembre y calle 5 de Mayo, colonia 5 de Mayo.