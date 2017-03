Andan vecinos a "oscuritas" por las calles

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Las fallas constantes en el alumbrado público, así como la inseguridad a la que quedan expuestas las viviendas cuando sus dueños salen a trabajar, son los problemas que los habitantes de la colonia Isssteson Colegio Lux manifestaron tener.



Algunos residentes en el sector puntualizaron que desde hace aproximadamente ocho meses se han realizado llamados a cada autoridad correspondiente, sin embargo aún no han obtenido una respuesta a favor.



"Es muchísimo el tiempo que hemos estado reportando las lámparas porque no prenden", explicó Luz Elena, quien omitió su apellido, "sí acudieron a arreglar unas en otras calles, pero las que están sobre la calle Berlín no, y no sabemos por qué".



La señora precisó que una vez que desaparece el Sol, las vías quedan completamente oscuras por lo que hacen llamados casi a diario, ya que consideran que podría ser una ventaja para los malviviente.



"Algo que no queda muy claro es a quien debemos llamar, porque si llamamos a la Comisión (CFE), nos dicen que le corresponde a Alumbrado Público, del Ayuntamiento, pero ahí tampoco nos resuelven nada", añadió.



En cuanto al tema de seguridad, los vecinos indicaron que constantemente se suscitan robos a viviendas y que la vigilancia es casi nula, por lo que piden a Seguridad Pública mayor atención.



"Gracias a Dios no se han dado asaltos, pero sí muchos robos en las casas y a cualquier hora del día", explicó otro vecino, que prefirió no identificarse para evitar algún problema, "aunque no se han metido a la mía, todavía, varios vecinos denunciaron que fueron víctimas de los malandros".



Agregó que al estar ubicados en una zona céntrica y cercana a una de las universidades que tiene el Estado, es un lugar donde habitan muchos estudiantes, por lo que debería ser más segura.