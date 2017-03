Exigen seguridad en el Centro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el fin de exigir mayor seguridad en el área, un grupo reducido de habitantes de la colonia Centro se manifestaron y bloquearon el paso vehicular en las calles Garmendia y Oaxaca, para exigir al municipio que acaben con los robos, asaltos y la prostitución.



Los vecinos inconformes aseguran que ya no aguantan los robos que a diario se presentan en toda el área del Centro de la ciudad, en especial en el tramo de la calle Oaxaca, entre Garmendia y Yáñez, y piden a las autoridades que los escuchen.



"Ya estamos cansados de los robos, a mi vecina le acaban de robar la tienda, a mi otro vecino le quebraron el vidrio del carro, cada día que amanece quiebran los vidrios para robarse la batería, queremos que las autoridades se presenten y hagan algo", expresó Cuquita Fraijo.



La presidenta del comité de vecinos aseguró que su colonia nunca había estado tan peligrosa como en estos últimos meses, ya que desde el pasado mes de septiembre a la fecha, los robos han aumentado y la delincuencia se ha hecho más presente en las calles.



La señora Lupita, otra de las vecinas afectadas, platicó que a su esposo le han quebrado el vidrio del carro varias veces, siendo el domingo la última vez que le robaron, y lo que le provoca es coraje y a la vez tristeza, de saber que ya no se vive a gusto en la colonia.



"Luego pasan los vagos empujando las puertas para ver si están abiertas, tengo 38 años con la papelería y me han asaltado muchas veces, con pistola y todo, ya los vecinos no estamos a gusto, ya no se puede caminar como antes lo hacíamos por el Centro, tienes que vivir encerrado", dijo.