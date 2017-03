Reportan montón de basura en un canal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Olores fétidos y fauna nociva es lo que los vecinos de la colonia Norberto Ortega aseguran que originan los cúmulos de tierra y basura que están en el interior de un canal de agua pluvial que está a espaldas de un jardín de niños.



El problema se ubica en las calles Rancho Viejo y De la Nación, muy cerca del Preescolar Eduwiges Rodríguez Casanova, los vecinos aseguran que el preescolar podría ser el más afectado por los animales que de ahí salen y los malos olores debido a la basura acumulada.



María Espinoza, vecina de la colonia desde hace 20 años, platicó que cada cierto tiempo el canal es limpiado por personal del ayuntamiento, en especial cuando se acerca la temporada de lluvia, pero pareciera que a los vecinos no les importara la situación.



"No es que no lo limpien, a cada rato le meten máquinas, pero ahorita está lleno de basura porque la gente es bien cochina y no cuida; ahorita está tapado todo el canal de la tierra esa que echaron con todo y basura, y justo donde están los niños del kínder", dijo.



La madre de familia preocupada por la salud de su comunidad reveló que muchos de los vecinos hacen limpias en sus casas o construcciones, y acuden al lugar a desechar el escombro y residuos de basura, por lo que en gran parte la culpa la tienen los mismos ciudadanos.



Gilberto García, habitante desde hace 15 años, externó que el canal es el favorito de muchos para tirar perros muertos, muebles viejos y hasta basura de los hogares.