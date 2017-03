"Dueños" de los baldíos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Años son los que llevan batallando los vecinos de la colonia San Benito con los problemas que traen consigo la presencia de indigentes en un terreno desolado que además es usado como basurero clandestino.Es en la intersección de las calles General Piña y Tamaulipas, donde desde hace algunos meses se ubica un campamento de personas sin hogar que, aunque los vecinos aseguran que no hacen daño, sí molesta la basura que "acarrean" y la fauna nociva que de ahí brota."Ya tenemos mucho batallando con eso, realmente pues el que vive ahí no nos hace daño, al contrario, sí cuida y todo, pero ese no es lugar para vivir, se hace mucho cochinero de basura, luego ahora llegaron otros y esos sí hacen desmanes", expresó una vecina.Por temor a represalias por parte de los involucrados, los reportantes prefirieron omitir sus datos generales, pero comentaron que no sólo ese terreno ha sido el problema, sino la banqueta a lo largo de la calle Tamaulipas, desde la calle Guadalupe Victoria a la Piña."Si te fijas toda esa acera está inservible, ya ni un arbolito se puede plantar ahí yo creo, la tierra quedó hecha un asco de tanto que han quemado y echado hasta aceite o no sé qué cosa sea, el caso es que se ponen a quemar cobre para venderlo a la ‘fierrera’ que tenemos aquí cerca y son unas humaredas terribles", externó otra vecina.Los colonos de la San Benito solicitan a las autoridades poner más atención en el lugar, ya que no es un problema que tenga poco de haberse iniciado, ya que según los afectados, ya lo han denunciado al municipio y no se ha hecho nada al respecto.Además de este predio, también se pueden observar otros casos en la ciudad como el predio ubicado en las calles Niños Héroes y Heriberto Aja, además de la gasolinera sin servicio que se ubica en Solidaridad y Vado del Río.Personal de DIF Hermosillo indicó que debido a que no se contaba con reporte sobre este caso en específico, se realizarán las diligencias necesarias para intentar solucionar el problema.Se detalló que de acuerdo a un censo realizado de enero a marzo de 2016, en Hermosillo se contabilizaron 608 personas en situación de calle, de las cuales el 95% eran de procedencia nacional y un 5% extranjera.Dentro del programa Mano Amiga que DIF Hermosillo ha implementado para el apoyo de personas en situación de calle, se han atendido 1604 personas del año pasado a la fecha y 705 personas más han regresado a su lugar de origen con el apoyo que la dependencia les ha brindado, con el único fin de reencontrarse con sus familias.