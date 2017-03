Realiza DIF Hermosillo donativo a Casa Guadalupe Libre

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Acompañados por el presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, integrantes del Voluntariado del Sistema DIF Hermosillo donaron artículos para las actividades diarias de la Casa Guadalupe Libre, que atiende a 33 menores de edad de entre 7 y 18 años de edad."Maloro" Acosta y su familia, junto al Voluntariado, visitaron el lugar donde viven estos menores con problemas de integración familiar o que estaban en situación de calle, para llevarles, además de artículos necesarios para sus actividades diarias, un rato de esparcimiento y convivencia con los hijos de empleados de DIF municipal."Los artículos de limpieza donados fueron recabados entre nuestras amistades para entregarse a esta y otras instituciones de beneficencia, involucrando no sólo a mi familia, sino también a las de mis colaboradores, puesto que considero que la mejor manera de cambiar el mundo es haciéndolo con la familia", manifestó el presidente municipal.La presidenta de DIF, Martha Antúnez de Acosta, agregó que actividades como ésta sirven para inculcar a las familias un valor tan importante como la solidaridad, procurando siempre dar el ejemplo en sus acciones.Alan Peiro Rodríguez, director de Casa Guadalupe Libre, externó su agradecimiento a "Maloro" Acosta y a su esposa, no sólo por los artículos recibidos, sino también por su sensibilidad hacia las personas que ahí se atienden.El donativo en especie consistió en productos necesarios para la limpieza personal y del edificio, alimentos no perecederos y artículos para fomentar el deporte entre los niños y jóvenes que viven en la casa.