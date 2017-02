Preocupa a vecinos jaurías de perros

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hartos de los perros se encuentran vecinos de la colonia Y Griega, quienes denuncian hasta tres jaurías agresivas que ponen en peligro a quienes radican en la comunidad.



Juan Moroyoqui Vásquez, habitante del sector, abundó sobre el problema que se registra por las calles De los Campesinos, De los Mineros y De los Ferrocarrileros.



"El problema es que los perros callejeros tienen dueño, por eso no deben de andar en la calle, si verdaderamente los quieren tienen que cuidarlos".



"La gente aquí muy mal, si van a tener perros que los tengan encerrados, no que los saquen porque luego dejan un cochinero de heces por toda la calle y son muy agresivos".



Gerardo Fernández, comerciante del área, solicitó apoyo de las autoridades competentes para que realicen rondines por el lugar y logren mantener el orden en el sitio.



"Necesitamos que le llamen la atención a los dueños porque si no cuidan a sus perros puede pasar alguna desgracia porque a todos les ladran y los dueños ni están al pendiente".