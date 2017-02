Preocupa a padres poco espacio para el turno matutino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La falta de espacios en el turno matutino de primer ingreso en la Primaria Nueva Creación, preocupa a más de 60 padres y/o madres de familia, quienes hacen guardia a las afueras del plantel, situado en la colonia Paseo del Pedregal, desde el pasado 29 de enero.



Lourdes Ayala, madre de familia, señaló que desde mediodía del domingo pasado, espera a las afueras de la escuela para conseguir que su hija de 6 años de edad, logre quedar en el turno matutino.



"La directora nos dijo que lo primero que se hace es recibir a discapacitados y luego hermanos de niños que están aquí y después los de la lista, ahorita son 62 personas esperando y dicen que sólo aceptarán de 5 a 10 niños porque ya se llenó con los hermanos", comentó.



Nidia Sandoval, madre de un menor de nuevo ingreso, comentó que tiene el número 7 en la lista de solicitantes y de no alcanzar cupo, se verá en una situación complicada.



"La directora tiene dos aulas móviles pero las tiene de bodega pero dice que nada más tiene un grupo autorizado que podría entrar a esa aula pero no está equipado", señaló.



La directora de la primaria, María Rosario Esquer Rendón, explicó que el plantel se encuentra en espera de respuesta por parte de la Secretaría de Educación para que se pueda obtener el equipamiento del aula móvil y así aceptar hasta a 90 alumnos de nuevo ingreso.



"Estamos a reserva de que la Secretaría de Educación me autorice el grupo que estaría en el aula móvil y ya autorizado sería el grupo primero ‘C’, ya son 85 solicitudes de puros hermanos de alumnos que ya están aquí".



"El aula móvil ya la tengo, faltaría el mobiliario, las butacas, pizarrón, ahorita vinieron de Secretaría, esperaríamos tener la infraestructura para agosto", agregó.