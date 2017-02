Tienen problemas con el alumbrado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La falta del servicio de recolección de basura y alumbrado son las principales necesidades de la colonia Villa Verde.



Desde hace varias semanas, vecinos del sector comentaron que los carros encargados de recolectar la basura no han pasado de manera habitual, por lo que han tenido que realizar quema de los desperdicios o tirarla en otros lugares.



Valeria Tirado, habitante del lugar desde hace 5 años indicó que algunos vecinos tiran los desperdicios atrás del fraccionamiento, el cual se encuentra baldío o en casas abandonadas.



Llantas, maleza y ramas secas, bolsas de basura y escombros, así como también pañales y artículos viejos se pueden observar en la calle San Tomás y por el bulevar Santa Inés.



Clarisa Villanueva, habitante del sector, comentó que aproximadamente desde el mes de diciembre se tienen problemas con el servicio, ya que los días en los cuales está establecido que pasen las unidades en ocasiones no acuden a los domicilios.



"A la mejor nos cambiaron el día en el que pasan, no sé. Pero en caso de que así fuera deberían de avisarnos para poder saber cuándo debemos sacar nuestras bolsas y botes con basura", dijo.



Otro problema importante a tratar es la iluminación, la cual es nula por el bulevar San Miguel y afecta a las familias que van y juegan en las canchas de pasto sintético, ya que normalmente los maleantes están en la oscuridad escondidos.



"Desde hace meses no sirven los focos y en muchas ocasiones tenemos que venir a pie, la otra vez un chamaquito de unos 13 años andaba con una navaja ahí amenazando, hay mucho maleante", comentó la afectada.



Una de las vecinas del sector, quien decidió omitir su nombre manifestó que la falta de iluminación ha sido un detonante importante para la inseguridad.



A pesar de que ya se ha reportado el problema a las autoridades, éstas hacen caso omiso a los reportes de los ciudadanos, quienes ya se encuentran hartos de la situación ya que consideran que estos factores afectan la seguridad de la zona, donde habitan varias familias con hijos pequeños.



"Necesitamos más vigilancia, sobre todo en las noches, a veces se ven patrullas durante la mañana o en la tarde pero ya que anochece ni se meten para acá que es cuando más se necesitan", señaló una vendedora ambulante, quien vive en la colonia.



Los vecinos pidieron a las autoridades verificar el sistema de alumbrado público para disminuir los asaltos en Villa Verde, así como también resolver el problema de recolección el cual ha estado fallando en las últimas semanas.