Inician actividades de la tradicional fiesta de la Candelaria

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una celebración popular entre fieles católicos es la ya tradicional fiesta de la Virgen de la Candelaria, que tiene en su haber más de 100 años de realizarse en Villa de Seris.



Cada año se suman más personas a las festividades, ya sea yendo a las misas, a las presentaciones de los niños, a la misa de bendiciones de vientre o simplemente para ir a cenar.



Hoy a partir de las 8:00 horas comienza la vendimia en la kermés, en donde los fieles podrán encontrar diversos platillos tradicionales.



Este año son alrededor de 15 mil tamales los que estarán disponibles del 2 al 5 de febrero en el templo de la Virgen de la Candelaria y sus centros de catecismo.



Jaime Dávila, director de los coros y parte de la organización, comentó que es un placer asistir a la celebración.



"Desde hace muchos años, cuando comenzaron con la fiesta de la Candelaria las personas traían a ofrendar a la Virgen lo que producían y lo siguen haciendo, pues algunos traen carne y otros esculturas".



"Los tamales no pueden faltar en esta celebración, pues se hace porque el 2 de febrero fue la última presentación de Jesús en las sagradas escrituras y en la Biblia no volvemos a saber de Jesús; y a quienes les tocó el niño en la rosca llevan los tamales y son tamales porque es una comida muy representativa del País", afirmó.



Habrá alrededor de ocho puestos de comida, los cuales ofrecerán diversos platillos, entre ellos las chimichangas, tacos de carne asada, carne con chile, tamales y no puede faltar el champurro.



Lo que se recaude en cada puesto es para el sostenimiento y mejora del templo, pues es un lugar muy antiguo, grande y no cualquiera puede arreglarlo.



"Con esto también se sostienen los centros de catecismo, el año pasado el centro que está en la colonia Tiro al Blanco estaba a medio terminar y con lo recaudado en la kermés pudimos terminar algunas cosas", indicó.



Todos los días podrán disfrutar del baile, en donde más de cinco grupos musicales amenizarán cada noche a partir de las 20:00 horas.